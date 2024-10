Calcio: Volpi, medico Inter "Aumento infortuni, si gioca troppo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Serve un turnover intelligente ed efficace", spiega lo storico medico dei nerazzurri ROMA - "L'infortunistica nel Calcio è un problema costante e in crescita. Si fa fatica a ridurre e a contenere questi incidenti, da quelli meno importanti come le lesioni ai più gravi come gli infortuni articolari. Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Volpi, medico Inter "Aumento infortuni, si gioca troppo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Serve un turnover intelligente ed efficace", spiega lo storicodei nerazzurri ROMA - "L'stica nelè un problema costante e in crescita. Si fa fatica a ridurre e a contenere questi incidenti, da quelli meno importanti come le lesioni ai più gravi come gliarticolari.

Infortuni nel calcio - medico Juventus : “Siamo quasi al limite umano” - Stanno aumentando gli impegni, il calendario è molto congestionato. L’allarme di Luca Stefanini, medico della Juventus, sul numero sempre più alto di infortuni nel mondo del calcio. “Nello sport di alto livello siamo quasi arrivati al limite di quello che può sopportare l’essere umano. È chiaro che ci si fa male di più, perché si gioca di più e lo si fa a una intensità decisamente maggiore ... (Lapresse.it)

