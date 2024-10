Bruce Willis, Demi Moore: "C'è grande bellezza nell'accoglierlo per com'è adesso" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La star di The Substance ha aggiornato i fan sulla situazione dell'ex marito dopo il ritiro. Demi Moore è tornata a parlare della salute di Bruce Willis, affetto da demenza frototemporale e ritiratosi dal mondo del cinema ormai da un paio d'anni. L'attrice ha partecipato al 2024 Hamptons International Film Festival e si è soffermata sulla malattia dell'ex marito. "La malattia è ciò che è, penso che bisogna accettarla profondamente per quella che è" ha spiegato Moore al magazine People, invitata al festival cinematografico per poter ritirare il prestigioso premio Career Achievement in Acting. Lasciar stare il passato "Per come sta ora, è stabile" ha continuato l'attrice "Ciò che incoraggio di fare sempre è di accoglierlo Movieplayer.it - Bruce Willis, Demi Moore: "C'è grande bellezza nell'accoglierlo per com'è adesso" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La star di The Substance ha aggiornato i fan sulla situazione dell'ex marito dopo il ritiro.è tornata a parlare della salute di, affetto da demenza frototemporale e ritiratosi dal mondo del cinema ormai da un paio d'anni. L'attrice ha partecipato al 2024 Hamptons International Film Festival e si è soffermata sulla malattia dell'ex marito. "La malattia è ciò che è, penso che bisogna accettarla profondamente per quella che è" ha spiegatoal magazine People, invitata al festival cinematografico per poter ritirare il prestigioso premio Career Achievement in Acting. Lasciar stare il passato "Per come sta ora, è stabile" ha continuato l'attrice "Ciò che incoraggio di fare sempre è di

