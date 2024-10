Iltempo.it - Bernini disintegra Schlein: “Documentati prima di parlare”. La verità sull'aiuto agli studenti

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Anna Mariaazzera Elly. Il Ministro dell'Università e della Ricerca risponde per le rime alla segretaria del Partito democratico sul tema degli alloggi per glicon un messaggio su X, l'ex Twitter: “Vorrei dare ad Ellyun affettuoso suggerimento. Quello di documentarsidi. È un metodo consolidato per chi tiene alla serietà. Se si documentasse, scoprirebbe che'housing i sindaci del Pd non stanno partecipando al bando Pnrr. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati. Peccato che i Comuni non stiamo presentando domande. Né da Roma, né da Milano, né da Torino, né da Napoli, né da Bologna. E non per ragioni ideologiche. Semplicemente perché ritengono più conveniente realizzare posti letto per altri usi. Questa è la