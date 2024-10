Belgio-Francia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming Belgio-Francia, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. Testa a testa molto importante per quanto riguarda il girone che vede in gioco anche l’Italia, in cui gli uomini di Domenico Tedesco cercano il colpaccio in casa per superare i francesi e non perdere ulteriore terreno, in vista degli ultimi impegni. Di contro, quindi, per la Nazionale di Deschamps si tratta di una ghiotta occasione per staccare (quasi) definitivamente il Belgio e fare un passo importante verso i quarti. All’andata terminò 1-0 per i transalpini. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 14 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Belgio-Francia. diretta TV e streaming – Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile in streaming su UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ecco l’e come vedere intv e, valida come quarta giornata della. Testa a testa molto importante per quanto riguarda il girone che vede in gioco anche l’Italia, in cui gli uomini di Domenico Tedesco cercano il colpaccio in casa per superare i francesi e non perdere ulteriore terreno, in vista degli ultimi impegni. Di contro, quindi, per la Nazionale di Deschamps si tratta di una ghiotta occasione per staccare (quasi) definitivamente ile fare un passo importante verso i quarti. All’anterminò 1-0 per i transalpini. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 14 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere inTV e– Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile insu UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.

