Belgio-Francia Deschamps | Importante vincere questo tipo di partita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Per 20-25 minuti loro hanno alzato l’intensità, mentre noi abbiamo commesso tanti errori tecnici dopo aver recuperato palla. Quando siamo riusciti a trovare soluzioni in fase offensiva, abbiamo mostrato un gioco migliore”. Lo ha detto il Ct della, Didierdopo la vittoria per 2-1 in dieci uomini contro ilin Nations League. All’intervallo il tecnico si è fatto sentire nello spogliatoio: “Dovevamo dare una scossa. Dovevamo giocare in modo più offensivo e pressare tanto. Certo, loro hanno avuto delle occasioni, ma anche noi ne abbiamo avute nel secondo tempo. Siamo contenti di aver vinto questa, peraltro in dieci uomini. Questa è una squadra giovane che non ha molta esperienza. C’è stata serietà ed entusiasmo. È un benedi gare. Nel girone li lasciamo a quattro punti e”.