(Adnkronos) – Il Gruppo Barilla apre le porte del suo archivio storico per una nuova esposizione nell'ambito di 'ApritiModa 2024', in programma il 19 ottobre: otto dei preziosi abiti indossati da Mina nei celebri caroselli diretti da Piero Gherardi tra il 1966 e il 1967 verranno esposti al pubblico in una mostra, presso l'headquarter di Barilla

Barilla porta il pubblico alla scoperta del suo archivio storico - (Adnkronos) – Il Gruppo Barilla apre le porte del suo Archivio Storico per una nuova esposizione nell'ambito di 'ApritiModa 2024', in programma il 19 ottobre: otto dei preziosi abiti indossati da Mina nei celebri caroselli diretti da Piero Gherardi tra il 1966 e il 1967 verranno esposti al pubblico in una mostra, presso l'headquarter di […]. (Periodicodaily.com)

Barilla - l’archivio storico si rinnova e punta sul digitale per conservare 60 mila documenti - Grazie alla progettazione su misura, gli scaffali mobili possono ospitare oltre 8. 000 raccoglitori d'archivio, rendendo possibile una gestione molto più efficace dello spazio rispetto ai sistemi tradizionali Nel cuore della sede centrale del Gruppo Barilla di Parma, una rivoluzione silenziosa sta ottimizzando come viene conservata la memoria storica, le immagini dei marchi più iconici e […]. (Sbircialanotizia.it)