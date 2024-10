“Ballando”, Sonia Bruganelli: la replica a Selvaggia dopo lo scontro Tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) News tv. “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli replica alle accuse di Selvaggia Lucarelli. Nella terza puntata del dancing show di Rai 1, la concorrente e l’opinionista si sono nuovamente scontrate dopo la performance di ballo. Il commento della giudice di gara però, è andato ben oltre all’ambito tecnico sconfinando in una critica più personale a Bruganelli. Lucarelli avrebbe poi rincarato la dose in una ospitata nel salotto di Mara Venier facendo scattare la replica piccata della concorrente. Tvzap.it - “Ballando”, Sonia Bruganelli: la replica a Selvaggia dopo lo scontro Tv Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) News tv. “con le stelle”,alle accuse diLucarelli. Nella terza puntata del dancing show di Rai 1, la concorrente e l’opinionista si sono nuovamente scontratela performance di ballo. Il commento della giudice di gara però, è andato ben oltre all’ambito tecnico sconfinando in una critica più personale a. Lucarelli avrebbe poi rincarato la dose in una ospitata nel salotto di Mara Venier facendo scattare lapiccata della concorrente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli - parla Laura Freddi : “La nostra amicizia non è andata avanti” - Qualche tempo fa, dopo che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano annunciato la separazione, Laura Freddi aveva confidato di una chiamata con l’ex opinionista di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. A farlo sapere è stata l’ex Velina di Striscia la notizia, che in passato tanto aveva fatto scalpore per il suo legame con l’autrice e produttrice tv visto che hanno amato lo stesso uomo: Paolo ... (Dilei.it)

Marco Salvati accusa Sonia Bruganelli - la risposta (senza citazione) via social - Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Con un gelido messaggio, la produttrice risponde così: “Star zitti molto spesso è di una raffinatezza assoluta”, riprendendo una citazione di Charles Bukowski e non aggiungendo nient’altro. (Dailyshowmagazine.com)

Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli : “La sua giustificazione non regge” - . Anche sinceramente antipatica, va benissimo e se lo dico io. Deve cominciare a esser un po’ più genuina e anche un po’ più sincera. Selvaggia Lucarelli, riferendosi ancora a Sonia Bruganelli, ha poi concluso dicendo: “Eh no! Continua ad interpretare il tuo ruolo, altrimenti fai solo una confusione e fai anche un grande danno a te stessa. (Bollicinevip.com)