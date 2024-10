Anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking' con 47 migranti a bordo (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' stato Anticipato di alcune ore lo sbarco della nave ong Ocean Viking di Sos Mediterranee al porto di Ravenna. La nave con a bordo 47 migranti dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani. Dopo le riunioni dei giorni scorsi si è determinato che lo sbarco avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia Ravennatoday.it - Anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking' con 47 migranti a bordo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' statodi alcune ore lo sbarcoongdi Sos Mediterranee al porto di Ravenna. Lacon a47dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani. Dopo le riunioni dei giorni scorsi si è determinato che lo sbarco avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra Israele - Hamas, drone dal Libano uccide soldati israeliani. Raid Idf su Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, drone dal Libano uccide soldati israeliani. Raid Idf su Gaza. LIVE ... (tg24.sky.it)

Hunter x Hunter 402: gli spoiler anticipano nuove tensioni tra i principi - I leak appena divulgati su Hunter x Hunter 402 delineano nuove cospirazioni, in apparenza ineludibili. E lo stesso Kurapika fatica a porre loro un freno. (anime.everyeye.it)

Mose, Di Blasio: «Sì ai sollevamenti parziali per non chiudere il Porto alle navi» - Il presidente dell’Autorità chiede regole condivise. Port Community: «Danno da mezzo milione con le barriere su per 9 ore» ... (nuovavenezia.gelocal.it)