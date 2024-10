Amadeus su RTL102.5: “Se mi mancherà Sanremo? Mi manca molto ascoltare le canzoni del festival” – Video (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante un’intervista speciale a Password, trasmissione di RTL102.5 condotta da Nicoletta De Ponti e La Ceci, Amadeus ha parlato del suo legame con il festival di Sanremo e del suo recente coinvolgimento nel SUZUKI MUSIC PARTY. “Sanremo mi mancherà, è chiaro. Mi manca ascoltare le canzoni”, ha rivelato il celebre conduttore, che negli ultimi anni ha guidato con successo il festival più importante della musica italiana. Sul fatto invece di aver lasciato la Rai il conduttore dice: “Lasciare la Rai? Ci ho messo un paio di mesi, ho pensato molto, giorno e notte. Non è stata una scelta alla leggera”. Amadeus intervistato su RTL102.5 parla di Sanremo Amadeus ha anche espresso il suo apprezzamento per Lazza, uno degli artisti più in vista dell’attuale scena musicale: “Lazza era al Suzuki, è fortissimo, mi piace tanto, mi è sempre piaciuto. Lo seguivo già da prima di Sanremo”. Superguidatv.it - Amadeus su RTL102.5: “Se mi mancherà Sanremo? Mi manca molto ascoltare le canzoni del festival” – Video Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante un’intervista speciale a Password, trasmissione di.5 condotta da Nicoletta De Ponti e La Ceci,ha parlato del suo legame con ildie del suo recente coinvolgimento nel SUZUKI MUSIC PARTY. “mi, è chiaro. Mile”, ha rivelato il celebre conduttore, che negli ultimi anni ha guidato con successo ilpiù importante della musica italiana. Sul fatto invece di aver lasciato la Rai il conduttore dice: “Lasciare la Rai? Ci ho messo un paio di mesi, ho pensato, giorno e notte. Non è stata una scelta alla leggera”.intervistato su.5 parla diha anche espresso il suo apprezzamento per Lazza, uno degli artisti più in vista dell’attuale scena musicale: “Lazza era al Suzuki, è fortissimo, mi piace tanto, mi è sempre piaciuto. Lo seguivo già da prima di”.

