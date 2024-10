Romadailynews.it - Accoltellamento fuori da una discoteca a Ostiense: gravi tre ragazzi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Aggrediti all’uscita di un locale, i giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso Nella notte di domenica, tresono stati accoltellati in zona, a Roma, all’uscita di unain via. L’aggressione è avvenuta intorno alle 5 del mattino, quando i tre giovani, due fratelli di 20 e 18 anni e un altro 18enne, sono stati attaccati per motivi ancora da chiarire. Dopo il violento episodio, gli aggressori si sono dati alla fuga. Sul luogo dell’aggressione sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i soccorritori del 118. Uno dei, 18 anni, è stato colpito alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Un altro 18enne, ferito alla spalla destra, è stato portato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito.