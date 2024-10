A Sorrento torna l’Isola Ecologica del Tesoro | olio di frittura esausto in cambio di olio evo 

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Da ottobre a dicembre,del, l’iniziativa promossa dal Comune die da Penisolaverde per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti e, in particolare, dell’di. Tre gli appuntamenti in programma, tutti di domenica. Si parte il 20 ottobre a Priora, dalle ore 10 alle 12.30 nei pressi della chiesa parrocchiale, per proseguire il 17 novembre, sempre dalle ore 10 alle 12.30 in piazza Angelina Lauro. “Questa seconda tappa – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – coinciderà con la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna di comunicazione ambientale del Programma Life+ della Commissione Europea, che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.