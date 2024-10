A Rho dal 15 ottobre i genitori pagheranno i pasti mensa a scuola non consumati dai figli (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Rho comunica che, a partire dal 15 ottobre, i genitori (o tutori/affidatari) dovranno sostenere il costo dei pasti mensa scolastici preparati ma non consumati a causa della mancata comunicazione dell'assenza del minore. L'articolo A Rho dal 15 ottobre i genitori pagheranno i pasti mensa a scuola non consumati dai figli . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Rho comunica che, a partire dal 15, i(o tutori/affidatari) dovranno sostenere il costo deiscolastici preparati ma nona causa della mancata comunicazione dell'assenza del minore. L'articolo A Rho dal 15nondai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Avigail - la bimba israeliana di 4 anni che il 7 ottobre fu rapita da Hamas e vide uccidere i suoi genitori - ”Mia nipote ha quattro anni, è piccola, e siamo stati fortunati a poterla riabbracciare”, racconta commossa Ella Mor. In una Roma super blindata, nel Ghetto ebraico si è tenuta la commemorazione di un anno dall’attacco di Hamas a Israele. La piccola invece, è stata deportata e dopo cinquantuno giorni è stata riscattata. (Notizie.com)

Chiara Petrolini - il 15 ottobre la decisione del Riesame sul carcere - procuratore : "I genitori in casa non bastano - non si erano accorti di nulla" - Si terrà il 15 ottobre l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Bologna, che dovrà decidere se Chiara Petrolini, la studentessa 21enne di Scienze dell’Educazione di Traversetolo (Parma), debba essere trasferita in carcere. La giovane è attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidi . (Ilgiornaleditalia.it)

Parla la ragazza violentata dallo zio : "Ha devastato me e i miei genitori. Ma ho reagito a tutto quel dolore. E a ottobre entrerò nella polizia" - Le parlerei dei miei progetti". So che che si sono impegnati al massimo nelle indagini e mi sono stati vicino, anche umanamente. Ma quando vedo uomini maturi stare insieme a donne molto più giovani, o mi accorgo di certi loro sguardi alle ragazzine, rabbrividisco". L’uomo, oggi 59enne, è stato condannato a 5 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata: la sentenza è arrivata pochi giorni fa. (Ilrestodelcarlino.it)