A Quiet Place | Il nuovo Horror italiano vi invita a non fare rumore

A Quiet Place: The Road Ahead sta arrivando, ci stiamo riferendo al nuovo Horror italiano, che prende ispirazione sia all'iconico Film che a giochi come Amnesia e Alien Isolation, proponendo meccaniche interessanti, come quella di cui vi parliamo quest'oggi. Il nuovo Horror italiano porrà il microfono al centro della scena Come da nome, fare silenzio o per lo meno evitare di fare quanto più rumore possibile, sarà di vitale importanza per sopravvivere, perchè un qualsiasi tipo di rumore può attirare l'attenzione dei mostri che si aggirano per lo scenario. Che si tratti di un colpo di tosse, una porta che si chiude, un bisbiglio o una qualsiasi altra cosa, quando vi troverete in prossimità di una creatura, potrebbe risultare fatale.

A Quiet Place : The Road Ahead presenta una funzionalità incredibile - Vi ricordiamo che A Quiet Place: The Road Ahead è una storia originale del franchise in cui Alex, una giovane studentessa universitaria che soffre di asma, lotta per sopravvivere alla fine del mondo insieme al suo ragazzo, Martin. Saber Interactive e lo sviluppatore Stormind Games sono entusiasti di rivelare la funzione Rilevamento del rumore del microfono in A Quiet Place: The Road Ahead, ... (Nerdpool.it)

A Quiet Place : The Road Ahead - il nuovo trailer presenta Alex Taylor - la protagonista del gioco - Ricordiamo che The Road è in uscita il 17 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC, come rivelato dal precedente trailer del gioco. Stormind Games ha pubblicato un nuovo video di A Quiet Place: The Road Ahead, grazie al quale il team di sviluppo italiano ha presentato la protagonista assoluta dell’avventura, Alex Taylor. (Game-experience.it)

A Quiet Place – Un posto tranquillo - la recensione (senza spoiler) del thriller di John Krasinski - Questo prequel esplora gli eventi che hanno portato al catastrofico scenario del primo film, raccontando l’inizio dell’apocalisse attraverso la storia della protagonista Samira. Questi esseri sono ciechi, ma possiedono un udito estremamente sviluppato, il che costringe gli umani a vivere nel silenzio più assoluto per evitare di essere individuati e uccisi. (Superguidatv.it)