A Firenze apre Dinamika Special Boxe Porta Romana

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Nel capoluogo toscano, una palestra che ha come obiettivo quello dire un messaggio inclusivo nel mondo, trasformando lain un gioco cui possono prendere parte anche le personetrici di disabilità e, in senso più ampio, dimostrare che le differenze possono essere una grande risorsa, se integrate in un contesto di collaborazione. “Laè una disciplina che si propone di “usare” lo sport per comunicare un messaggio di uguaglianza e di inclusione – spiega Simone Vannuzzi, campione italiano dei supermassimi categoria over 51 che ha ideato il progetto - e per trattare temi sociali di quest’epoca. Si tratta di un’iniziativa nata questa estate, che ha meritato un plauso anche dalle Autorità cittadine.