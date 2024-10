Verona, che impatto per Tengstedt, bene anche Frese e Mosquera: la classifica dei minuti impiegati (Di domenica 13 ottobre 2024) Un buon inizio di campionato quello del Verona, che arriva alla sosta per le Nazionali con un totale di 9 punti conquistati in 7 partite di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Un buon inizio di campionato quello del, che arriva alla sosta per le Nazionali con un totale di 9 punti conquistati in 7 partite di

Verona - un’altra opera minaccia la giunta Tommasi : un lago artificiale per surfisti dall’impatto enorme - Non si è trattato di un incidente di percorso, ma di una contraddizione, tra “il dire” del programma elettorale e “il fare” dell’attività amministrativa conseguente; una contraddizione forse neppure percepita perché si dà per scontato – come prassi diffusa tra tutte le forze politiche – che il programma elettorale sia solo uno stanco rituale di fallaci promesse “che non finiscono mai”. (Ilfattoquotidiano.it)

Verona - esce di strada con la moto e centra un palo : 38enne muore nell’impatto - . Silva, originario del Brasile, aveva vissuto in Italia per la maggior parte della sua vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per determinare l’esatta dinamica dei fatti. I soccorsi sono stati immediatamente allertati. La vittima, Anderson Silva, un 38enne padre di due figli, è deceduto sul colpo. (Thesocialpost.it)