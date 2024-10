Tunisia, un superyatch saudita si schianta contro il molo della Marina di Bizerte (Di domenica 13 ottobre 2024) Il superyacht Benetti Kingdom 5KR, lungo 85,9 metri, si è schiantato contro il molo della Marina di Bizerte in Tunisia. Lo yacht è fermo dal mezzogiorno di venerdì 11 ottobre alle 12:00, riferisce una fonte informata a “Strumenti Politici”. Le immagini mostrano l’entità dei danni causati alla prua del Kingdom 5KR, battente bandiera saudita, e al molo stesso dopo la collisione. Originariamente chiamato Nabila, lo yacht è stato commissionato nel 1978 dal miliardario e trafficante d’armi saudita Adnan Khashoggi e consegnato nel 1980. Costruito da Benetti in Italia nel loro cantiere navale di Viareggio, questo gioiello dei mari ha avuto diversi proprietari illustri nei decenni successivi alla sua consegna, tra cui Donald Trump, che lo ha ribattezzato Trump Princess, e il principe saudita Alwaleed bin Talal, fondatore, CEO e azionista di maggioranza della Kingdom Holding Company. Strumentipolitici.it - Tunisia, un superyatch saudita si schianta contro il molo della Marina di Bizerte Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il superyacht Benetti Kingdom 5KR, lungo 85,9 metri, si ètoildiin. Lo yacht è fermo dal mezzogiorno di venerdì 11 ottobre alle 12:00, riferisce una fonte informata a “Strumenti Politici”. Le immagini mostrano l’entità dei danni causati alla prua del Kingdom 5KR, battente bandiera, e alstesso dopo la collisione. Originariamente chiamato Nabila, lo yacht è stato commissionato nel 1978 dal miliardario e trafficante d’armiAdnan Khashoggi e consegnato nel 1980. Costruito da Benetti in Italia nel loro cantiere navale di Viareggio, questo gioiello dei mari ha avuto diversi proprietari illustri nei decenni successivi alla sua consegna, tra cui Donald Trump, che lo ha ribattezzato Trump Princess, e il principeAlwaleed bin Talal, fondatore, CEO e azionista di maggioranzaKingdom Holding Company.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tunisia - un superyatch saudita si schianta contro il molo della Marina di Bizerte - Lo yacht è stato anche la base di Maximillian Largo, il cattivo nel film di James Bond “Never Say Never Again” con Sean Connery. Da allora, l’area dell’impatto al porto di Bizerte è stata transennata dalle autorità portuali. Il suo esterno è stato progettato da Jon Bannenberg, con condotti di ventilazione distintivi e finestre, mentre gli interni originali, con copriletti di cincillà e un ... (Strumentipolitici.it)

Tunisia - un superyatch saudita si schianta contro il molo della Marina di Bizerte - Le immagini mostrano l’entità dei danni causati alla prua del Kingdom 5KR, battente bandiera saudita, e al molo stesso dopo la collisione. Il suo esterno è stato progettato da Jon Bannenberg, con condotti di ventilazione distintivi e finestre, mentre gli interni originali, con copriletti di cincillà e un pianoforte ricoperto di cristallo, furono progettati da Luigi Sturchio. (Api.follow.it)

Tunisia : autorità elettorale annuncia lista definitiva dei candidati alle presidenziali ma è scontro con tribunale amministrativo - Se questo giuramento non può essere prestato davanti alle due camere, qualunque sia il motivo, il presidente della Repubblica lo presta davanti alla Corte costituzionale, che tuttavia non è stata mai istituita. L’articolo 90 prevede invece che il Presidente della Repubblica sia eletto per un mandato di cinque anni a suffragio universale, libero, diretto e segreto, a maggioranza assoluta dei voti ... (Api.follow.it)