Tragico incidente a Guidonia, attraversa la strada e viene travolto da un’auto: morto un 15enne (Di domenica 13 ottobre 2024) Stava attraversando la strada davanti al cinema, quando è stato travolto da un'automobile: per lui, un ragazzino di 15 anni, non c'è stato niente da fare. Fanpage.it - Tragico incidente a Guidonia, attraversa la strada e viene travolto da un’auto: morto un 15enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Stavando ladavanti al cinema, quando è statoda un'automobile: per lui, un ragazzino di 15 anni, non c'è stato niente da fare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia : sotto accusa i nuovi lampioni led - Proprio i led, poi, secondo l’ex assessore alla mobilità Antonio Bobbio Pallavicini consentirebbero un risparmio per le casse del Comune, ma non garantirebbero una corretta illuminazione e sarebbero responsabili di diversi incidenti che si sono verificati negli ultimi anni, dal momento in cui gli impianti di illuminazione sono stati sostituiti. (Ilgiorno.it)

Attraversa la strada a Pavia e viene travolto da un’auto : 59enne muore poco dopo in ospedale - Un 59enne è stato investito da un'auto nella serata del 10 ottobre lungo viale Cremona a Pavia. Nonostante il ricovero con la massima urgenza, è morto poco dopo per i traumi riportati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Andrea Bolzoni travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia - . Forse ad aumentare la pericolosità dell’arteria dove spesso si verificano incidenti, hanno contribuito anche le chiome degli alberi che coprono i fari dei lampioni e rendono meno luminosa la strada. Impossibile a quel punto evitarlo. L’incidente si è verificato giovedì sera, poco prima delle 21 all’altezza del numero civico 183. (Ilgiorno.it)