Tornano i corsi per adulti e bambini alla scuola d'arte e mestieri di Massa Lombarda (Di domenica 13 ottobre 2024) Parte il 21 ottobre il nuovo anno accademico della scuola comunale di arte e mestieri Umberto Folli, ubicata a Massa Lombarda in viale Zaganelli 1, al primo piano del centro giovani JYL. La scuola offre corsi per tutte le età : serali per adulti, laboratorio “Il Pastello” per bambini tra i 6 e gli Ravennatoday.it - Tornano i corsi per adulti e bambini alla scuola d'arte e mestieri di Massa Lombarda Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pil 21 ottobre il nuovo anno accademico dellacomunale diUmberto Folli, ubicata ain viale Zaganelli 1, al primo piano del centro giovani JYL. Laoffreper tutte le età : serali per, laboratorio “Il Pastello” pertra i 6 e gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bimbo di 10 anni muore a scuola - inutili i soccorsi : ipotesi malore. Aperta un’inchiesta - Un bambino di 10 anni è morto in una scuola di Quarto (Napoli) per un probabile malore. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Dopo un primo esame esterno del corpicino, al momento il medico legale esclude che la causa del decesso possa essere un’asfissia, ma si avranno certezze solo con l’esame autoptico. (Ilfattoquotidiano.it)

Cosa si può fare con l’IA a scuola. Correzione compiti - ammissione corsi di studio - sorveglianza esami. Il regolamento - Il regolamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 2024/1689, che disciplina i sistemi di IA a rischio alto nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. . Questi sistemi, pur rappresentando un rischio elevato, non saranno esclusi dal contesto educativo, a condizione che vengano adottate adeguate misure di tutela per garantire la predominanza dell’intervento umano. (Orizzontescuola.it)

Open Day di “OggiScuola” per l’orientamento ai prossimi concorsi della Scuola - - Come si può facilmente dedurre dal tono delle relazioni, più che un “classico” Open Day, l’appuntamento di Ischia può definirsi un vero e proprio seminario al quale presenzieranno anche rappresentanti degli Enti Locali, il Sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani – Presidente del Consiglio Comunale di Ischia; Gennaro Rispoli – Responsabile Centro di Orientamento Universitario ... (Ildenaro.it)