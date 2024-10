Tennis, trionfo di Sinner a Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) 12.54 Inarrestabile Jannik Sinner. L'altoatesino si aggiudica il Master1000 di Shanghai battendo in due set 76 (4) 63 Novak Djokovic, 1h37' di gioco. Per Sinner si tratta del torneo vinto n.17; Djokovic vede sfumare il n. 100(in questo club esclusivo ci sono solo Roger Federer e Jimmy Connsors). A Shanghai grande equilibrio nel primo set; nel secondo Sinner opera il break al quarto gioco. Il n.1 ora è lui, a Shanghai passaggio di consegne fra il n.1 di ieri (Djokovic) e l'azzurro. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 12.54 Inarrestabile Jannik. L'altoatesino si aggiudica il Master1000 dibattendo in due set 76 (4) 63 Novak Djokovic, 1h37' di gioco. Persi tratta del torneo vinto n.17; Djokovic vede sfumare il n. 100(in questo club esclusivo ci sono solo Roger Federer e Jimmy Connsors). Agrande equilibrio nel primo set; nel secondoopera il break al quarto gioco. Il n.1 ora è lui, apassaggio di consegne fra il n.1 di ieri (Djokovic) e l'azzurro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner trionfa a Shanghai contro Djokovic in due set : “Per me è una vittoria speciale” - . "Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui" ha dichiarato il tennista altoatesino alla fine della partita, dopo aver conquistato il settimo titolo stagionale, il terzo Masters 1000 e il 17oesimo in carriera. rticolo Sinner trionfa a Shanghai contro Djokovic in due set:. (Ildifforme.it)

Sinner trionfa a Shanghai - Djokovic battuto in finale - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Sinner trionfa a Shanghai - Djokovic battuto in finale - Il 23enne altoatesino, al primo successo a Shanghai, si aggiudica la quarta sfida in 8 […]. (Adnkronos) – Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37' conquistando il settimo titolo dell'anno e il 17esimo della carriera. (Periodicodaily.com)