Tajani: "Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano" (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria". A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a L'articolo Tajani: "Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano"

Tajani : "Abbiamo scoperto 5 Hezbollah con passaporto italiano" - “Ce la stiamo mettendo tutta con un'azione diplomatica intensa, in costante contatto con le nostre ambasciate, soprattutto quelle a Tel Aviv, a Teheran, a Beirut, il consolato a Gerusalemme. Questa è la ragione politica che ha portato Hamas a compiere la strage del 7 ottobre, provocando una reazione di Israele che è andata al di là di quello che era giusto, però non possiamo mai dimenticare la ... (Liberoquotidiano.it)