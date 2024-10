Superbike: Gp Portogallo. A Bulega la Superpole Race (Di domenica 13 ottobre 2024) Bruciato sulla linea del traguardo Razgatlioglu ESTORIL (Portogallo) - Grande spettacolo nella domenica mattina del Round di Estoril con la Superpole Race del Campionato del Mondo Superbike che al Circuito Estoril: vince Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati), che brucia sulla linea del traguardo, Ilgiornaleditalia.it - Superbike: Gp Portogallo. A Bulega la Superpole Race Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Bruciato sulla linea del traguardo Razgatlioglu ESTORIL () - Grande spettacolo nella domenica mattina del Round di Estoril con ladel Campionato del Mondoche al Circuito Estoril: vince Nicolò(Aruba.it Racing - Ducati), che brucia sulla linea del traguardo,

Superbike - Nicolò Bulega vince il duello contro Razgatlioglu nella Superpole Race a Estoril! - 762 320 7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8. 192 +0. 760 1’38. 371 1’36. 317 1’37. 476 1’38. 345 +0. 542 +0. 110 1’37. 965 1’37. 821 1’38. 264 +0. 800 321 6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 7. 370 1’37. L’emiliano è riuscito a far sua la prova “sprint” con grandissima determinazione e coraggio, riuscendo a superare in volata il leader del campionato, Toprak Razgatlioglu (BMW). (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Blitz di Bulega! Il ducatista si prende la Superpole Race sul rettilineo finale - Giro dopo giro, frenata dopo frenata, per non perdere davvero nulla. Locatelli resiste al terzo posto, ma Bautista è ad un passo. Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, ... (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgtlioglu al comando - Bulega insegue - 11:57 Sta per cominciare il warm-up lap 11:55 Occasione importante anche per gli altri piloti italiani, ad eccezione di Bulega tutti in difficoltĂ in gara-1 11:53 Intanto ferve il lavoro in vista della Superpole Race, al via tra meno di dieci minuti The countdown to the Superpole Race is ON Watch all the action with #VideoPass https://t. (Oasport.it)