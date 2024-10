Stellantis, la Lega chiede conto dei fondi pubblici incassati in Italia e investiti all’estero (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Carroccio vuole scoprire quanto denaro pubblico il gruppo automobilistico ha incassato in Italia e come lo ha utilizzato Ilgiornale.it - Stellantis, la Lega chiede conto dei fondi pubblici incassati in Italia e investiti all’estero Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Carroccio vuole scoprire quanto denaro pubblico il gruppo automobilistico ha incassato ine come lo ha utilizzato

Audizione Stellantis - Salvini : "Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli italiani" - L'ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. L'ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. (Liberoquotidiano.it)

