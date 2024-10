Velvetmag.it - Sistemi frenanti, Brembo compra Öhlins Racing

(Di domenica 13 ottobre 2024), azienda italiana leader nella produzione di impianti, ha annunciato l’acquisizione per 370 milioni di euro del 100% di. Si tratta di una società svedese specializzata in sospensioni premium per il settore automotive e motociclistico. Si tratta dell’operazione più grande mai realizzata da, che rafforza così il suo portafoglio di prodotti e amplia la sua presenza in nuovi segmenti di mercato. La mossa rappresenta un importante passo strategico per l’azienda bergamasca, che continua a puntare su innovazione, prestazioni e qualità nei suoi prodotti, con l’obiettivo di diventare un player sempre più rilevante nel mondo delle soluzioni integrate per veicoli ad alte prestazioni e smart. Foto X @MilanoFinanzaAcquisizione perQuesta acquisizione segna un momento storico per