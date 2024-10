Shaila Gatta e Javier Martinez si scambiano effusioni al GF, ma lei rifiuta il bacio: “Non lo voglio” (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello Shaila Gatta è tornata tra le braccia di Javier Martinez e ieri sera i due si sono scambiati diverse effusioni. L'ex velina ha rifiutato il bacio, lui: "Ti avverto, non giocare con me". Fanpage.it - Shaila Gatta e Javier Martinez si scambiano effusioni al GF, ma lei rifiuta il bacio: “Non lo voglio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratelloè tornata tra le braccia die ieri sera i due si sono scambiati diverse. L'ex velina hato il, lui: "Ti avverto, non giocare con me".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta : si riaccende la fiamma con Javier? Le sue parole - Javier non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per Shaila ma negli ultimi giorni pare non fosse contento della sua eterna indecisione. Shaila Gatta e Javier potrebbero provarci di nuovo. Tuttavia il suo interesse per Shaila è ancora vivo e nelle prossime ore potremmo assistere ad un riavvicinamento più duraturo tra i due. (361magazine.com)

Grande Fratello 25 - Javier Martinez rifiuta Shaila Gatta? Il forte messaggio del gieffino - Una delle storie che sta appassionando i telespettatori della nuova edizione del Grande Fratello è sicuramente quella che vede protagonisti Javier Martinez e Shaila Gatta. Grande Fratello 25: la confusione di Shaila Gatta Non è un mistero che Javier Martinez sia attratto da Shaila Gatta, tanto da rivelarlo apertamente sia a lei che ai suoi compagni del Grande Fratello. (Anticipazionitv.it)

Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier e smonta Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier Martinez e a sorpresa smonta Shaila Gatta: ecco cosa è accaduto e le sue parole L'articolo Lorenzo Spolverato si sfoga con Javier e smonta Shaila Gatta proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)