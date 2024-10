Senti ma Bonolis? Ballando con le Stelle il colpo bassissimo di Selvaggia | Sonia in lacrime

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)con le, nessuna tregua traLucarelli eBruganelli. Chi pensava che tra le due protagoniste si sarebbe arrivati a una tregua è rimasto deluso. Nell’ultima puntata dello show in onda il sabato su Rai Uno, la giurata più temuta dai concorrenti e la ballerina d’eccezione sono state nuovamente protagoniste di uno scontro. Nel botta e risposta è stato menzionato anche Paolo, ex marito di Bruganelli. Neanche nella terza puntata dicon leBruganelli è riuscita a convincere la giuria sulla sue abilità sulla pista da ballo. L’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha presentato al pubblico uno slowfox in coppia con il suo partner, Carlo Aloia. In totale, Bruganelli ha ottenuto 27 voti. Le delusioni per lei però non sono finite qui.