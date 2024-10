Ilveggente.it - Scommesse, pioggia di over in Nations League: colpo da 11mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)diinclamoroso. Undicimilavinti in questo modo. Il dettaglio Di solito non arrivano tanti gol. Oppure, per meglio dire, arrivano solo in certe partite e non in tutte. Quasi come a voler dimostrare che è sempre difficile riuscire a vincere pronosticando diversi match in un solo modo. Ma nell’ultima settimana è cambiato tutto. L’Italia (Lapresse) – Ilveggente.itI campionati maggiori, come sappiamo, sono fermi per la sosta delle nazionali: si gioca lache non solo mette in palio un trofeo – il valore è quello che è, ma è sempre portare a casa qualcosa – ma soprattutto, per chi va avanti nella manifestazione, permette di andare ai sorteggi per il prossimo Mondiale come una delle teste di serie. E per l’Italia potrebbe cambiare davvero tutto.