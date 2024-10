Repliche Sinner-Djokovic: orari e quando vederle finale Masters 1000 Shanghai 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il campione azzurro vuole scrivere il suo nome sul terzo torneo 1000 stagionale dopo le due vittorie, sempre sul cemento, a Miami e Cincinnati. Tra lui e il titolo però c’è un ritrovato Nole, che in questa settimana sul cemento cinese sembra ritornato quello dei bei tempi, con un tennis di alto livello come non ha mai espresso in questa stagione, fatta eccezione per le Olimpiadi. Per il serbo è anche la seconda finale annuale dopo quella persa a Wimbledon contro Alcaraz. Il match è in programma alle ore 10.30, tuttavia per chi non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle Repliche. Di seguito gli orari. orari Repliche Sinner-Djokovic Shanghai 2024 14.00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. 18. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica ladelditra Jannike Novak. Il campione azzurro vuole scrivere il suo nome sul terzo torneostagionale dopo le due vittorie, sempre sul cemento, a Miami e Cincinnati. Tra lui e il titolo però c’è un ritrovato Nole, che in questa settimana sul cemento cinese sembra ritornato quello dei bei tempi, con un tennis di alto livello come non ha mai espresso in questa stagione, fatta eccezione per le Olimpiadi. Per il serbo è anche la secondaannuale dopo quella persa a Wimbledon contro Alcaraz. Il match è in programma alle ore 10.30, tuttavia per chi non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle. Di seguito gli14.00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. 18.

