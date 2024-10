Regionali, scontro sugli animali. Bucci: "Orlando non li cita nel programma", D'Angelo: "È lo stesso Bucci delle frasi sulle torture ai gattini?" (Di domenica 13 ottobre 2024) È scontro sugli animali tra le due principali coalizioni che si sfidano alle elezioni Regionali, quella di centrodestra guidata dal sindaco di Genova Marco Bucci e quella di centrosinistra capitanata dall'ex ministro Andrea Orlando. Frecciate a distanza, a suon di post social e di comunicati Genovatoday.it - Regionali, scontro sugli animali. Bucci: "Orlando non li cita nel programma", D'Angelo: "È lo stesso Bucci delle frasi sulle torture ai gattini?" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ètra le due principali coalizioni che si sfidano alle elezioni, quella di centrodestra guidata dal sindaco di Genova Marcoe quella di centrosinistra capitanata dall'ex ministro Andrea. Frecciate a distanza, a suon di post social e di comunicati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - scontro sui programmi. Bucci : "Orlando non cita gli animali" e il Pd attacca : "Bucci copiaincolla il programma 2020 di Toti" - La campagna elettorale procede con scontri sui programmi delle due principali coalizioni, quella di centrodestra guidata dal sindaco di Genova Marco Bucci e quella di centrosinistra capitanata dall'ex ministro Andrea Orlando. Frecciate a distanza, a suon di post social e di comunicati stampa a... (Genovatoday.it)

Regionali - Bucci attacca : "Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture - Conte non parla" - "Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. . . Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due programmi di Orlando: quello ufficiale (nel quale non cita Gronda, Tunnel Fontanabuona, Diga, Galliera. (Genovatoday.it)

Regionali in Liguria - il sondaggio di Pagnoncelli : Bucci avanti - coalizioni alla pari - Sul piano delle coalizioni, però, centrodestra e opposizione risultano perfettamente alla pari, entrambe con il 47,8% delle preferenze. A pesare sarà anche la questione giustizia, poiché la precedente giunta regionale, guidata da Giovanni Toti, è stata costretta alle dimissioni a causa di un’accusa di corruzione che ha coinvolto l’ex presidente. (Thesocialpost.it)