Raccolta differenziata. Sfida culturale (Di domenica 13 ottobre 2024) Risale agli anni Ottanta il Dpr che, per la prima volta, ha introdotto il termine riciclo. E addirittura agli anni ’40 la legge sullo smaltimento dei rifiuti. Tempi lunghi per una rivoluzione culturale che, visti i numeri della Raccolta differenziata in provincia di Siena elaborati da Sei Toscana e pubblicati da La Nazione, non è ancora terminata. Una classifica dove i comuni che superano il 70per cento – da San Quirico d’Orcia a Chianciano Terme, da Chiusi a Abbadia San Salvatore – sono proprio le realtà dove la riorganizzazione del servizio di Raccolta dei rifiuti, portata avanti da Sei Toscana, è già avvenuta. Lanazione.it - Raccolta differenziata. Sfida culturale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Risale agli anni Ottanta il Dpr che, per la prima volta, ha introdotto il termine riciclo. E addirittura agli anni ’40 la legge sullo smaltimento dei rifiuti. Tempi lunghi per una rivoluzioneche, visti i numeri dellain provincia di Siena elaborati da Sei Toscana e pubblicati da La Nazione, non è ancora terminata. Una classifica dove i comuni che superano il 70per cento – da San Quirico d’Orcia a Chianciano Terme, da Chiusi a Abbadia San Salvatore – sono proprio le realtà dove la riorganizzazione del servizio didei rifiuti, portata avanti da Sei Toscana, è già avvenuta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto al circolo culturale Carichi Sospesi : una raccolta fondi online per riacquistare il materiale sottratto - Domenica notte i Carichi Sospesi. circolo culturale con una passione per il teatro e le arti performative, ha subito un furto nella sua sede al Portello. I ladri sono entrati rompendo una finestra e hanno portato via computer e altri oggetti di valore, «indispensabili per il nostro lavoro... (Padovaoggi.it)

L'associazione culturale lancia una raccolta fondi per l'apertura della sua sede - L'associazione Marte, piattaforma di collaborazione tra professionisti delle arti visive attiva sul territorio ravennate dal 2011, annuncia il lancio di una raccolta fondi (sulla piattaforma Idea Ginger) per l'apertura della sua prima sede fisica in via Sant'Alberto 19 a Ravenna. L’obiettivo... (Ravennatoday.it)

Archivio Atena per la raccolta di foto di famiglia - così un intero paese promuove il patrimonio culturale - La Festa e l’evento di Settembre Ogni anno il progetto prevede una settimana di restituzione del lavoro svolto durante l’anno, dedicato a un tema specifico. 300 abitanti. Roma, 6 settembre 2024 – C’è un posto nel sud dell’Italia dove da due anni si raccolgono le fotografie di famiglia del paese, per costruire un Archivio, organizzare mostre, performance di vario genere, feste di comunità. (Quotidiano.net)