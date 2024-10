Ilrestodelcarlino.it - Porrettana, Corsini a Rfi:: "Rimodulate gli orari"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Da circa tre settimane la Regione ha ottenuto che i raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria, nel tratto da Casalecchio a Marzabotto, sia compreso nell’opere previste dal contratto di programma 2022-2026 sottoscritto tra il ministero per le Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana Spa. "Dobbiamo ringraziare il Ministero – ha spiegato l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Andrea– per avere accolto le nostre sollecitazioni e inserito questa aggiunta nel nuovo aggiornamento al contratto. Preciso che la linea ferroviaria è di proprietà di Rfi, che stiamo parlando di progettazione e non di realizzazione e che anche nella migliore delle ipotesi i tempi saranno lunghi. Per questo motivo abbiamo presentato tre proposte che dovrebbero risolvere i disagi che nell’ultimo mese hanno creato difficoltà ai viaggiatori".