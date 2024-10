Piombino | Accende il fuoco e brucia i rifiuti della sua azienda agricola, maximulta di 6.500 euro (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo di circa 60 anni, di Piombino, è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Venturina per gestione non autorizzata di rifiuti mediante abbracciamento. Il 60enne, titolare di un'azienda agricola in località Casa Volpi, avrebbe acceso un fuoco ad un esteso cumulo di rifiuti Livornotoday.it - Piombino | Accende il fuoco e brucia i rifiuti della sua azienda agricola, maximulta di 6.500 euro Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo di circa 60 anni, di, è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Venturina per gestione non autorizzata dimediante abbracciamento. Il 60enne, titolare di un'in località Casa Volpi, avrebbe acceso unad un esteso cumulo di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venturina Terme: sanzionato un imprenditore agricolo per smaltimento illegale di rifiuti - Venturina (Livorno) – I carabinieri forestali del nucleo di Venturina Terme hanno denunciato un 60enne di Piombino, titolare di un'azienda agricola, per gestione non autorizzata di rifiuti mediante ... (iltelegrafolivorno.it)

Halloween, quello che fa più paura sono le sostanze chimiche nei costumi che indossi - Halloween, è corsa ai costumi “spaventosi”, ma, attenzione, ecco cosa indossiamo la notte delle streghe. Questo sì che fa paura ... (greenme.it)

Terra dei fuochi, scoperta maxidiscarica abusiva con amianto - Circa 200 mila metri cubi di rifiuti accumulati illecitamente su un'area di 10 chilometri quadrati, tra cui migliaia di pezzi di amianto, ma anche guaine bituminose, batterie al piombo, materiale in p ... (rainews.it)