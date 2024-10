Piazza VIII agosto gremita per la Palestina: persone a terra coperte da teli bianchi. “Stop genocidio” (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 - Piazza VIII agosto è gremita per la Palestina. Scende di nuovo in strada il Coordinamento Bologna per la Palestina, che racchiude 40 realtà cittadine, “per chiedere la fine del genocidio a Gaza e la fine delle aggressioni criminali di Israele in Medio Oriente". È un flash mob ad aprire la manifestazione: in tantissimi dei 300 presenti, tra giovani, adulti e bambini, sono sdraiati per terra, coperti da teli bianchi, a simboleggiare i civili palestinesi uccisi da “questo delirio omicida - recita uno striscione -. Stop Israele”. Intanto, a suon di “Palestina libera”, la Piazza si riempie di manifestanti, che indossano la kefiah e sventolano la bandiera. Tra loro, anche una bandiera del Libano. E l’urlo, infatti, coinvolge anche quel Paese. Al centro della folla, un grande lenzuolo rosa occupa l’immagine con scritto “Stop al genocidio”. Ilrestodelcarlino.it - Piazza VIII agosto gremita per la Palestina: persone a terra coperte da teli bianchi. “Stop genocidio” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 -per la. Scende di nuovo in strada il Coordinamento Bologna per la, che racchiude 40 realtà cittadine, “per chiedere la fine dela Gaza e la fine delle aggressioni criminali di Israele in Medio Oriente". È un flash mob ad aprire la manifestazione: in tantissimi dei 300 presenti, tra giovani, adulti e bambini, sono sdraiati per, coperti da, a simboleggiare i civili palestinesi uccisi da “questo delirio omicida - recita uno striscione -.Israele”. Intanto, a suon di “libera”, lasi riempie di manifestanti, che indossano la kefiah e sventolano la bandiera. Tra loro, anche una bandiera del Libano. E l’urlo, infatti, coinvolge anche quel Paese. Al centro della folla, un grande lenzuolo rosa occupa l’immagine con scritto “al”.

