OGGI IN CAMPO. Big match a Vicenza per il Lumezzane (Di domenica 13 ottobre 2024) La nona giornata si conclude OGGI. Tra le lombarde in CAMPOla Pergolettese del neo tecnico Giacomo Curioni, subentrato all’esonerato Giovanni Mussa, cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione diretta. Il big match però è a Vicenza: assalto al terzo posto per il Lumezzane di Franzini (nella foto) dopo il ko col Trento. GIRONE A, NONA GIORNATA: Renate-Novara 0-1, Alcione-Triestina 1-0, Virtus Verona-Arzignano 2-1, AlbinoLeffe-Atalanta U23 1-0, Giana-Padova 0-1, Pro Patria-Lecco 2-1. OGGI ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense, Vicenza-Lumezzane. CLASSIFICA: Padova 25; Renate 18; Vicenza 17; Alcione 16; AlbinoLeffe, Lecco 15; Lumezzane 14; Atalanta U23, Trento 13; FeralpiSalò, Novara 12; Giana 11; Virtus Verona, Pro Vercelli 10; Caldiero 9; Pro Patria 8; Clodiense 6; Triestina, Pergolettese 5; Arzignano 4. R.S. Sport.quotidiano.net - OGGI IN CAMPO. Big match a Vicenza per il Lumezzane Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) La nona giornata si conclude. Tra le lombarde inla Pergolettese del neo tecnico Giacomo Curioni, subentrato all’esonerato Giovanni Mussa, cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione diretta. Il bigperò è a: assalto al terzo posto per ildi Franzini (nella foto) dopo il ko col Trento. GIRONE A, NONA GIORNATA: Renate-Novara 0-1, Alcione-Triestina 1-0, Virtus Verona-Arzignano 2-1, AlbinoLeffe-Atalanta U23 1-0, Giana-Padova 0-1, Pro Patria-Lecco 2-1.ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense,. CLASSIFICA: Padova 25; Renate 18;17; Alcione 16; AlbinoLeffe, Lecco 15;14; Atalanta U23, Trento 13; FeralpiSalò, Novara 12; Giana 11; Virtus Verona, Pro Vercelli 10; Caldiero 9; Pro Patria 8; Clodiense 6; Triestina, Pergolettese 5; Arzignano 4. R.S.

