Non solo Balotelli: il Genoa ci ha provato anche per un ex Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Non solo Mario Balotelli nel mirino del Genoa: anche un ex Napoli è stato seguito dal club ligure in questi giorni. In queste ore sta tenendo banco il possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A. L'attaccante nelle scorse settimane ha rilasciato un'intervista del DAZN, lasciandosi andare a diverse dichiarazioni: tra queste anche il sogno di tornare in Serie A, rimettersi in gioco e provare a dimostrare di poter essere ancora decisivo. Lo stesso Mario aveva ammesso di stare aspettando la chiamata giusta, quella che gli avrebbe regalato gli stimoli per poter finalmente mettersi in gioco nuovamente. Niente è definito, per Balotelli la possibilità di poter giocare col Genoa fino a giugno sembra molto concreta ma gli accordi non sono chiusi e si sta ancora lavorando per definire il tutto.

