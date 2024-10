“No vabbè, si sono baciati”. Grande Fratello, i due escono allo scoperto: “Stanno insieme” (Di domenica 13 ottobre 2024) Grande Fratello, il bacio che nessuno si aspettava. In un’edizione in cui a rubare la scena, entrambe baciate da madre natura – lasciatecelo dire – sono state Shaila Gatta e Helena Prestes, arriva la sorpresa della ”coppia’ inedita. Un tempo c’era il triangolo, li ricordate Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Oggi, invece, potremmo parlare di quadrilatero, o se preferite poker, o vabbeh, lasciamo stare Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez e Helena Prestes, chi ci capisce qualcosa è bravo. I nuovi gieffini si sono subito piaciuti e ci sono stati avvicinamenti pericolosi con scenate di gelosia reciproca, sguardi languidi, insomma quella roba lì che fa aumentare i battiti del cuore e manda le farfalle in giro per lo stomaco. Ma mentre per alcuni questo significa anche schermaglie e momenti di tensione, altri rivelano quello che nessuno si aspettava. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024), il bacio che nessuno si aspettava. In un’edizione in cui a rubare la scena, entrambe baciate da madre natura – lasciatecelo dire –state Shaila Gatta e Helena Prestes, arriva la sorpresa della ”coppia’ inedita. Un tempo c’era il triangolo, li ricordate Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Oggi, invece, potremmo parlare di quadrilatero, o se preferite poker, o vabbeh, lasciamo stare Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez e Helena Prestes, chi ci capisce qualcosa è bravo. I nuovi gieffini sisubito piaciuti e cistati avvicinamenti pericolosi con scenate di gelosia reciproca, sguardi languidi, insomma quella roba lì che fa aumentare i battiti del cuore e manda le farfalle in giro per lo stomaco. Ma mentre per alcuni questo significa anche schermaglie e momenti di tensione, altri rivelano quello che nessuno si aspettava.

