Nitor Brindisi ko a Palermo: successo per 5-1 delle siciliane (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva la quarta sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi. Presso lo Sport Village 'Tommaso Natale' la formazione allenata da Cosimo Penta è stata battuta per 5-1 dal Palermo Women.La squadra padrona di casa è andata a segno con Cancilla (autrice di una doppietta), Viscuso, Priolo e

Serie C - le ragazze del Catania pareggiano in casa della Nitor Brindisi - Secondo pareggio consecutivo del Catania, due volte in vantaggio ma raggiunto sul 2-2, al “Citiolo” di San Vito dei Normanni, dalla Nitor Brindisi nel campionato di serie C di calcio femminile. Le pugliesi conquistano un punto grazie alla doppietta di Perego, che risponde alle rossazzurre... (Cataniatoday.it)

La Nitor Brindisi strappa un pari al Catania : finisce 2-2 al Citiolo - Presso il campo sportivo comunale Citiolo di San Vito dei Normanni, la formazione guidata da Cosimo Penta ha colto un 2-2 contro il Catania. . Primo pareggio stagionale per la Nitor Brindisi che ritorna a muovere la graduatoria del girone C della Serie C Femminile. . Ad aprire le marcature è stata. (Brindisireport.it)