Netanyahu, 'stiamo smantellando roccaforti Hamas a Jabalya' (Di domenica 13 ottobre 2024) In una dichiarazione video rilasciata dal suo ufficio il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito sta portando avanti le operazioni nel nord di Gaza, a Jabalya, dove i soldati stanno smantellando le roccaforti di Hamas. "I nostri coraggiosi soldati sono ora nel cuore di Jabalya, dove stanno smantellando le roccaforti di Hamas", ha dichiarato. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Netanyahu, 'stiamo smantellando roccaforti Hamas a Jabalya' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) In una dichiarazione video rilasciata dal suo ufficio il primo ministro israeliano Benyaminha affermato che l'esercito sta portando avanti le operazioni nel nord di Gaza, a, dove i soldati stannoledi. "I nostri coraggiosi soldati sono ora nel cuore di, dove stannoledi", ha dichiarato. (ANSA-AFP).

