Mercato Napoli, Tchatchoua e Dedic per gennaio? La richiesta del Salisburgo

Ceccarini si sofferma sulle strategie del Napoli in vista della sessione invernale, con occhi puntati su rinforzi e potenziali addii. Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha fornito diversi aggiornamenti sulle strategie del Napoli in vista della sessione invernale di trasferimenti. Nonostante il club di Aurelio De Laurentiis occupi attualmente il primo posto in classifica, il club sembra intenzionato a rinforzare la propria rosa.

Rinforzo delle Corsie Esterne

Ceccarini sottolinea la necessità di un rinforzo sulla corsia esterna. Il Napoli sta attendendo un segnale da Antonio Conte per valutare se sarà necessario intervenire già a gennaio. Tra i profili monitorati spicca Tchatchoua, ma l'interesse è anche per Amar Dedic, laterale del Salisburgo. Tuttavia, il club austriaco ha fissato una richiesta economica elevata, rendendo l'operazione complessa.

