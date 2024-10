“Ma che vuoi rincnito?”. Tu sì que Vales, il concorrente si scaglia contro Rudy Zerbi: “A calci nel c” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Ma che vuoi rinc***nito?”. Tu sì que Vales, il concorrente se la prende con Rudy Zerbi. La quarta puntata del programma andata in onda il 12 ottobre 2024, ha confermato il suo status di programma di punta del sabato sera, con un mix di emozioni, risate e performance straordinarie. Condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, lo show ha visto la partecipazione della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, con Sabrina Ferilli nel ruolo di presidente della giuria popolare. La serata ha avuto inizio con una serie di esibizioni che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. >> “Vincono loro“. Ballando con le Stelle, ormai sembra evidente. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Ma cherinc***nito?”. Tu sì que, ilse la prende con. La quarta puntata del programma andata in onda il 12 ottobre 2024, ha confermato il suo status di programma di punta del sabato sera, con un mix di emozioni, risate e performance straordinarie. Condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, lo show ha visto la partecipazione della giuria composta da Maria De Filippi,, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, con Sabrina Ferilli nel ruolo di presidente della giuria popolare. La serata ha avuto inizio con una serie di esibizioni che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. >> “Vincono loro“. Ballando con le Stelle, ormai sembra evidente.

“Tu che c***o vuoi da me” : Tu si que vales - battibecco tra Maria e Sabrina - Ogni volta che va in scena un siparietto tra Maria e Sabrina i social si scatenano: migliaia le condivisioni e i commenti soprattutto su X, come accaduto anche ieri sera. Così come sembra non poter fare a meno dei loro battibecchi a “Tu si que vales”, ormai un classico della trasmissione tanto che ne sono diventati una specie di cult. (Tvzap.it)

"Ma che c***zo vuoi da me". Sabrina Ferilli gela lo studio di Tu si que vales - La Ferilli protesta per le parole forti usate dalla collega di giuria e a quel punto la De Filippi, con prontezza da applausi, gela l'attrice di Fiano Romano: "Chiedo scusa per l'espressione, ma tu ne dici peggio". La De Filippi, abituata a vederne di tutti i colori dopo anni e anni alla guida di programmi come Amici e Uomini e donne, spiazza tutti giudicando un aspirante cantante: "Per me la ... (Liberoquotidiano.it)

“Ma che ca*** vuoi?”. Tu si que vales - l’esibizione del cantante scatena Maria De Filippi e Sabrina Ferilli - E decine i commenti. “Ma che ca* vuoi da me?”, ha risposto Sabrina, suscitando la risata del pubblico in studio, “Ho solo detto ‘wow’”. Devo dire che se sono seduta qua è per rappresentare la gente che c’è a casa, non il mio parere unico e personale perché non sono un ca* di nessuno”. Sabrina è intervenuta alla sua maniera, pizzicando la De Filippi, e Maria è intervenuta di nuovo spiegando avere ... (Caffeinamagazine.it)