LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: alle 15.00 Gara-2, Bulega vuole insidiare ancora Razgatlioglu (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 LA GRIGLIA DI PARTENZA DI Gara-2 1 54 T. Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'52.430 5 133,907 305,92 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.512 0.082 0.082 7 133,810 305,9 3 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'52.939 0.509 0.427 6 133,304 300,04 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'53.357 0.927 0.418 7 132,812 296,75 11 N. Bulega ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1'53.429 0.999 0.072 7 132,728 300,0 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'53.628 1.198 0.199 7 132,496 295,9 7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'53.673 1.243 0.045 7 132,443 295,9 8 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.796 1.366 0.123 7 132,300 298,3 9 22 A.

LIVE Superbike - GP Estoril 2024 in DIRETTA : Razgatlioglu vince gara-1 - podio per Bulega - 344 1’37. 118 +0. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’54. 428 2. 953 1’38. 2- LOCATELLI in testa, superato Petrucci. 00 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA SUPERPOLE DELL’ESTORIL!!!!! 11. 402 306 1’54. 8- Cadute per Petrucci e Bassani. 3575 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’53. 073 0. 832 7 +0. (Oasport.it)