Le pagelle di Forlì-Fiorenzuola: squadra da 7, cancellato il ko contro il Tau Altopascio (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna al successo il Forlì che batte con un netto 2 a 0 il Fiorenzuola. Le reti di Farinelli al 70° e di Menarini al 72° permettono ai galletti di agguantare in solitudine il secondo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capolista Tau Altopascio. MARTELLI 6,5: Amministra senza patemi Forlitoday.it - Le pagelle di Forlì-Fiorenzuola: squadra da 7, cancellato il ko contro il Tau Altopascio Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna al successo ilche batte con un netto 2 a 0 il. Le reti di Farinelli al 70° e di Menarini al 72° permettono ai galletti di agguantare in solitudine il secondo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capolista Tau. MARTELLI 6,5: Amministra senza patemi

