L'autunno più freddo degli ultimi trent'anni? Gli esperti negano: "Per ora siamo nella media"

(Di domenica 13 ottobre 2024) In questi giorni di frequente maltempo a Bergamo e in generale nel nord Italia, si sente spesso parlare di questo in corso comepiù30 anni. Ma è veramente così? “Innanzitutto non è ancora possibile fare un bilancio della stagione autunnale, dal momento cheancorafase iniziale – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.com – Quello che posaffermare è che sicuramente è un inizio d’autunno ‘vecchio stile’, ovvero più simile agli anni ’80-’90, sempre in riferimento esclusivo del Nord Italia. Dopo un avvio di settembre molto caldo e su valori in alcuni casi da record (a Milano registrati 34°C il primo settembre), da circa metà dello scorso mese fino ad oggientrati in una fase spesso piovosa e fresca di matrice atlantica”.