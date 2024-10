Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona a Teramo per continuare la marcia. Una vittoria per restare agganciati alla vetta

(Di domenica 13 ottobre 2024) Boccardi e compagni scendono in campo oggi pomeriggio al Bonolis die l’obiettivo è chiaro: dare continuità a prestazioni e risultati, trovare conferme nella fase offensiva messa in mostra contro il Sora, ribadendo le qualità di quella difensiva, che con 3 gol subiti in 5 partite permette aldi presentarsi a questo appuntamento con la miglior difesa del campionato, insieme a Samb e Chieti. Gadda non fa promesse ma sa di avere una squadra che può stare in alto. E’ l’anno della rinascita da zero, un anno di crescita, in cui piantare radici e costruire fondamenta, più che sognare il salto di categoria. Ma la squadra c’è e, pur in ritardo nell’inizio della preparazione, pur con una società che ha affrontato tutte le difficoltà di chi riparte da zero. E nell’ultima partita sembra aver superato anche le difficoltà nelle gare precedenti negli ultimi venti metri.