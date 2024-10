La Nave del divertimento rilancia la "Carbonara di cittadinanza" e se sei riminese te ne offre un piatto (Di domenica 13 ottobre 2024) Proprio pochi giorni fa durante la sfida Man Vs 1 Kg di Carbonara del Bounty di Rimini, il pesarese Luca Battazza ha sbaragliato i suoi concorrenti riuscendo a ripulire la sua pentola da un chilo di Carbonara in soli 10 minuti e 25 secondi, segnando il record di tutti i tempi. D'altronde, ormai Riminitoday.it - La Nave del divertimento rilancia la "Carbonara di cittadinanza" e se sei riminese te ne offre un piatto Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Proprio pochi giorni fa durante la sfida Man Vs 1 Kg didel Bounty di Rimini, il pesarese Luca Battazza ha sbaragliato i suoi concorrenti riuscendo a ripulire la sua pentola da un chilo diin soli 10 minuti e 25 secondi, segnando il record di tutti i tempi. D'altronde, ormai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Nave del divertimento rilancia la "Carbonara di cittadinanza" e se sei riminese te ne offre un piatto - Un cliente ha sbaragliato i suoi concorrenti riuscendo a ripulire la sua pentola da un chilo di carbonara in soli 10 minuti e 25 secondi ... (riminitoday.it)

Il piano pavese per salvare il serpentario rapace delle savane a rischio estinzione - Romani, classe 1981, si è laureato in Scienze naturali a Pavia col massimo dei voti; opera in Africa dal 2016. Ramella (1993) è laureata in Biologia a Pavia col massimo dei voti e diplomata al ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Civitavecchia contro Fiumicino per un mare di navi: la guerra non dichiarata per il porto. E il Pd va in testa coda - Il caso. La consigliera regionale Pd, Califano accusata di remare contro il progetto Royal Caribbean che piaceva al Pd di Montino e che ha Gualtieri ... (affaritaliani.it)