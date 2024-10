Kate Middleton, cosa c’è dietro alle sue apparizioni in pubblico (Di domenica 13 ottobre 2024) “Kate Middleton è tornata”. La Principessa del Galles, lontana dalla scena pubblica negli ultimi mesi dopo aver annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva (che ha ultimato), aveva affermato, nei mesi scorsi, di avere “giorni buoni e giorni cattivi”, e che quindi la sua agenda sarebbe stata inevitabilmente influenzata dalle condizioni di salute. Negli ultimi tempi, tuttavia, l’abbiamo vista persino a sorpresa al fianco del Principe William. Kate Middleton, il ritorno in pubblico segnato da un profondo significato Durante la lontananza dalla scena pubblica di Kate Middleton, sono state tante – forse, fin troppe – le ipotesi fatte. Addirittura è stata ventilata la possibilità di non rivedere più così spesso la Principessa del Galles agli eventi e agli impegni. Nulla di più lontano dalla realtà. Dilei.it - Kate Middleton, cosa c’è dietro alle sue apparizioni in pubblico Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “è tornata”. La Principessa del Gs, lontana dalla scena pubblica negli ultimi mesi dopo aver annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva (che ha ultimato), aveva affermato, nei mesi scorsi, di avere “giorni buoni e giorni cattivi”, e che quindi la sua agenda sarebbe stata inevitabilmente influenzata dcondizioni di salute. Negli ultimi tempi, tuttavia, l’abbiamo vista persino a sorpresa al fianco del Principe William., il ritorno insegnato da un profondo significato Durante la lontananza dalla scena pubblica di, sono state tante – forse, fin troppe – le ipotesi fatte. Addirittura è stata ventilata la possibilità di non rivedere più così spesso la Principessa del Gs agli eventi e agli impegni. Nulla di più lontano dalla realtà.

