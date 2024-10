Intreccio di mercato Inter-Psg: colpo di scena Marotta, spunta il piano a sorpresa (Di domenica 13 ottobre 2024) In casa Inter la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Intanto però proseguono i rumors di calciomercato sul club nerazzurro. La sosta per le Nazionali vede questo weekend avaro di partite importanti, tra oggi e i prossimi due giorni si completeranno gli impegni di Nations League. Nel frattempo diversi club lavorano al futuro e tra questi c’è senza dubbio l’Inter campione d’Italia, da sempre molto attenta a pianificare. Marotta cambia tutto all’Inter (Lapresse) TvPlayNel corso degli anni Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno concluso colpi con largo anticipo, basta pensare agli arrivi – pianificati tra gennaio e febbraio scorso – di Taremi e Zielinski con i due parametri zero poi arrivati in estate. Tvplay.it - Intreccio di mercato Inter-Psg: colpo di scena Marotta, spunta il piano a sorpresa Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In casala stagione è pronta ad entrare nel vivo. Intanto però proseguono i rumors di calciosul club nerazzurro. La sosta per le Nazionali vede questo weekend avaro di partite importanti, tra oggi e i prossimi due giorni si completeranno gli impegni di Nations League. Nel frattempo diversi club lavorano al futuro e tra questi c’è senza dubbio l’campione d’Italia, da sempre molto attenta a pianificare.cambia tutto all’(Lapresse) TvPlayNel corso degli anni Piero Ausilio e Beppehanno concluso colpi con largo anticipo, basta pensare agli arrivi – pianificati tra gennaio e febbraio scorso – di Taremi e Zielinski con i due parametri zero poi arrivati in estate.

