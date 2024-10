Incendio all'hotel Alexander, 273 ospiti evacuati: una famiglia con un bambino piccolo bloccata nella camera al sesto piano, 40 intossicati (Di domenica 13 ottobre 2024) ABANO TERME (PADOVA) - Incendio all'hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme: evacuate 273 persone. Le fiamme sono divampate mezz'ora dopo la mezzanotte di oggi, 12 ottobre, nel Ilgazzettino.it - Incendio all'hotel Alexander, 273 ospiti evacuati: una famiglia con un bambino piccolo bloccata nella camera al sesto piano, 40 intossicati Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ABANO TERME (PADOVA) -all'di via Ungheria ad Abano Terme: evacuate 273 persone. Le fiamme sono divampate mezz'ora dopo la mezzanotte di oggi, 12 ottobre, nel

