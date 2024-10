Il programma. L’Entella sbanca Perugia. Vince anche la Torres (Di domenica 13 ottobre 2024) Serie C girone B, nona giornata Lucchese-Sestri Levante 0-0 Pontedera-Torres 2-3 Perugia-Virtus Entella 0-1 Campobasso-Spal (oggi alle 12,30) Legnago Salus-Gubbio (oggi alle 15) Arezzo-Rimini (oggi alle 17,30) Pianese-Carpi (oggi alle 17,30) Vis Pesaro-Pineto (oggi alle 17,30) Ternana-Ascoli (oggi alle 20,45) Pescara-Milan Futuro (21 novembre) Classifica Pescara.20 Virtus Entella.20 Torres.18 Ternana..17 Arezzo.15 Gubbio12 Rimini..11 Vis Pesaro..11 Campobasso11 Lucchese11 Perugia..10 Carpi10 Pianese9 Sestri Levante..9 Ascoli8 Pontedera..7 Spal7 Pineto7 Milan Futuro..6 Legnago Salus.3 Sport.quotidiano.net - Il programma. L’Entella sbanca Perugia. Vince anche la Torres Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Serie C girone B, nona giornata Lucchese-Sestri Levante 0-0 Pontedera-2-3-Virtus Entella 0-1 Campobasso-Spal (oggi alle 12,30) Legnago Salus-Gubbio (oggi alle 15) Arezzo-Rimini (oggi alle 17,30) Pianese-Carpi (oggi alle 17,30) Vis Pesaro-Pineto (oggi alle 17,30) Ternana-Ascoli (oggi alle 20,45) Pescara-Milan Futuro (21 novembre) Classifica Pescara.20 Virtus Entella.20.18 Ternana..17 Arezzo.15 Gubbio12 Rimini..11 Vis Pesaro..11 Campobasso11 Lucchese11..10 Carpi10 Pianese9 Sestri Levante..9 Ascoli8 Pontedera..7 Spal7 Pineto7 Milan Futuro..6 Legnago Salus.3

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia-Vallefoglia oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - The post Perugia-Vallefoglia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley appeared first on SportFace. 00 di domenica 13 ottobre al Pala Barton di Perugia. CALENDARIO 2^ GIORNATA: DATA, ORARIO E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE STREAMING E TV ... (Sportface.it)

“Oggi il mio Perugia sarebbe da Champions. Crozza mi ha rovinato”. Parla Serse Cosmi - C’è l’allenatore figlio della gavetta: “Partire dai dilettanti è stata la mia fortuna”. E c’è quello ingoiato dal personaggio. “L’imitazione di Crozza personalmente fu una bellissima vicend... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Modena-Perugia oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile - tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface. Tutto pronto per Modena-Perugia, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18. (Sportface.it)