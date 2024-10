Idf | contro Unifil? ErroreItalia amica

Idf:contro Unifil?"Errore,Italia amica" (Di domenica 13 ottobre 2024) 21.42 "Ogni incidente nel quale l'esercito ha forse sparato contro basi di Unifil è un errore, non stiamo puntando contro Unifil. L'Italia è un amico molto importante di Israele, è un'amicizia sincera e anche un'alleanza importante". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Idf (Forze di Difesa israeliane) Daniel Hagari al Tg1, rispondendo sugli attacchi alle basi Unifil (Forza di Pace Onu) nel sud del Libano. "Stiamo indagando per evitare che si ripeta. Unico nostro obiettivo è Hezbollah che spesso si nasconde vicino o dietro basi Onu". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 21.42 "Ogni incidente nel quale l'esercito ha forse sparatobasi diè un errore, non stiamo puntando. L'Italia è un amico molto importante di Israele, è un'amicizia sincera e anche un'alleanza importante". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Idf (Forze di Difesa israeliane) Daniel Hagari al Tg1, rispondendo sugli attacchi alle basi(Forza di Pace Onu) nel sud del Libano. "Stiamo indagando per evitare che si ripeta. Unico nostro obiettivo è Hezbollah che spesso si nasconde vicino o dietro basi Onu".

