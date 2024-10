Idf, 'ieri notte 40 razzi dal Libano in territorio israeliano' (Di domenica 13 ottobre 2024) L'esercito israeliano (Idf) ha segnalato che circa 40 razzi provenienti dal Libano sono entrati nello spazio aereo del Paese ieri notte (tre le 23:21 e le 23:28 ora locale) dopo allarmi scattati nell'area dell'Alta Galilea. Alcuni dei razzi sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Quotidiano.net - Idf, 'ieri notte 40 razzi dal Libano in territorio israeliano' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) L'esercito(Idf) ha segnalato che circa 40provenienti dalsono entrati nello spazio aereo del Paese(tre le 23:21 e le 23:28 ora locale) dopo allarmi scattati nell'area dell'Alta Galilea. Alcuni deisono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.

